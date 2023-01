Eine-Million-Marke E-Rezept vom Durchbruch dennoch entfernt

Eine Million E-Rezepte wurden mittlerweile in Deutschland eingelöst. Die für Ärzte freiwillige Anwendung ist von einer flächendeckenden Verbreitung aber noch entfernt.

Apotheken fordern technische Verbesserungen, um die Akzeptanz des E-Rezepts zu steigern. (Foto: dpa) E-Rezept

Berlin Eine Million elektronische Rezepte (E-Rezepte) wurden in Deutschland bis zum vergangenen Donnerstag eingelöst. Jährlich fallen bundesweit etwa 450 Millionen medizinische Rezepte an – in den allermeisten Fällen noch immer als rosa Papierrezepte. Konstant 4000 bis 10.000 E-Rezepte werden seit mehreren Monaten pro Tag eingelöst. Das lineare Wachstum deutet aber auf keine schnelle Verbreitung hin. Seit rund einem Jahr können Ärzte die Anwendung freiwillig nutzen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen