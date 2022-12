Elektronische Versichertenbestätigung Die Pushnachricht ersetzt den Papierstapel

In einem Pilotprojekt können sich Hebammen ihre Leistungen digital von ihren Patientinnen bestätigen lassen. Das verhindert Fehler und kann die Abrechnung beschleunigen. Jetzt soll das Verfahren breiter getestet werden – drei Krankenkassen stehen in den Startlöchern.

Hebammen müssen sich ihre Leistungen von den Versicherten bestätigen lassen – zunehmend soll das elektronisch geschehen. (Foto: Imago) Keine Formulare beim Hausbesuch

Köln Das Dokument steht in gleich fünf Versionen bereit: Für die Betreuung in der Schwangerschaft, die Geburt, den Dienst als Beleghebamme, das Wochenbett sowie Kurse müssen freiberufliche Hebammen jeweils unterschiedliche Dokumente ausdrucken, ausfüllen – und sich ihre Arbeit von ihren Patientinnen mit Unterschrift bestätigen lassen. „Das muss im Normalfall taggleich, also bei jedem Besuch, passieren“, sagt Dominik Hufnagel, Geschäftsführer des Softwareanbieters Yoshteq. Die Papierstapel senden die Hebammen dann an ihre Abrechnungsdienstleister – die eigentlichen Rechnungen liegen dort schon länger digital vor.

