ePA BMG investiert vier Millionen Euro in eine Infokampagne für die E-Akte

Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) plant im Jahr 2024 eine Öffentlichkeitskampagne für die elektronische Patientenakte (ePA). Für die Aktion sind vier Millionen Euro vorgesehen.

Das Ministerium für Gesundheit will über die elektronische Patientenakte informieren.

Köln, Düsseldorf Vergangene Woche fand in Berlin die Bitkom-Konferenz statt. Susanne Ozegowski, Abteilungsleiterin für Digitales im Bundesministerium für Gesundheit (BMG), sprach während ihres Auftritts auch über die elektronische Patientenakte (ePA). „Wir planen eine Kampagne für Patienten, weil sie ein Widerspruchsrecht haben und wir ihnen den Nutzen erklären müssen“, sagte sie. Am 15. Januar 2025 soll die „ePA für alle“ kommen. Wer keine will, kann widersprechen, sodass die E-Ake nicht angelegt wird (Opt-out).

