EPA, Telemedizin und Co. Das steht in Karl Lauterbachs Digital-Gesetz

Karl Lauterbach will unter anderem die elektronische Patientenakte für alle einführen und die Telemedizin stärken. Handelsblatt Inside liegt der 142 umfassende Referentenentwurf des Digitalgesetzes vor.

Am 15. Januar 2025 sollen gesetzlich Krankenversicherte automatisch die elektronische Patientenakte (ePA) erhalten. (Foto: dpa) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)

Berlin Anfang März hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seine Digitalstrategie vorgestellt. Im Referentenentwurf für das Digitalgesetz (DigiG), der Handelsblatt Inside vorliegt, werden die verschiedenen Punkte nun ausgeführt. Nachfolgend sind die wichtigsten Neuerungen des Referentenentwurfs zusammengefasst.

Am 15. Januar 2025 sollen gesetzlich Krankenversicherte automatisch die elektronische Patientenakte (ePA) erhalten. Wer sie nicht möchte, muss über ein sogenanntes Opt-out-Verfahren widersprechen. Ältere Papierdokumente können Versicherte selbst in ihrer E-Akte hochladen. Wer dies nicht möchte, hat die Möglichkeit, innerhalb von 24 Monaten zwei Mal bis zu zehn Dokumente von seiner Krankenkasse in die ePA einpflegen zu lassen. So sieht es der Entwurf vor.

