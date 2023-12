Essstörung Start-ups entwickeln digitale Therapie- und Begleitkurse

Vor allem junge Menschen erkranken an Essstörungen. Mehrere Start-ups entwickeln digitale Therapie- und Begleitkurse – suchen aber noch nach dem Geschäftsmodell.

Die App Eatappie soll Patienten bei der Behandlung einer Essstörung unterstützen. (Foto: Eatappie) Gesundheitsapp

Köln Die eigene Erfahrung legte den Grundstein für die Gründung: Als sie als Teenagerin selbst an einer Essstörung erkrankt war, erlebte Anne Reisig die Hilflosigkeit ihrer Eltern. Mit ihrem in diesem Jahr gestarteten Onlinekurs „Aidable“ will sie betroffene Angehörige begleiten: „Eltern haben einen großen Einfluss darauf, wie die Genesung verläuft“, sagt sie.

Das zehnwöchige digitale Programm, das vor allem aus Videotraining besteht, richtet sich an Eltern, deren Kinder bereits eine Therapie durchlaufen. „Wir sind kein Therapieersatz, sondern eine Ergänzung in der Nachsorge“, betont Reisig.

