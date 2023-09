Ethikratsvorsitzende Alena Buyx „Ärzte sollten KI-Einsatz transparent machen“

Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und Medizintechnikerin, hat selbst zu Künstlicher Intelligenz (KI) geforscht. Algorithmen können Ärzte oder Pflegekräfte laut Buyx lediglich unterstützen.

Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. (Foto: dpa) ChatGPT in der Medizin

Düsseldorf, Frankfurt Handelsblatt Inside: Frau Buyx, stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Diagnose einer schweren Krankheit. Würden Sie wissen wollen, ob Ihr Arzt von einer KI unterstützt wurde?

Ja, ich persönlich würde das wissen wollen. KI hat sehr viel Potenzial in der Medizin. Die Einführung neuer Technologien kann aber durchaus holpern, daher sollten Patienten in den ersten Jahren einen Hinweis bekommen. Auch beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin befinden wir uns noch auf einer Lernkurve. Wir als Ethikrat sind der Ansicht, dass Ärzte dies in der Aufklärung transparent machen sollten.

