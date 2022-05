EU-Verbraucherschutzrecht Kaum Änderungen für Digital-Health-Unternehmen

Eine neue EU-Richtlinie schreibt ab Ende Mai einen höheren Verbraucherschutz bei Online-Bewertungen vor. Für Arzt-Bewertungsplattformen ändert sich kaum etwas, sagt Markus Brock.

Markus Brock ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtschutz. Er ist Partner der Kanzlei SKW und berät Klienten aus der digitalen Gesundheitswirtschaft, darunter Pharmaunternehmen, Hersteller von Medizinprodukten und Digital-Health-Start-ups. (Foto: Sandra Hermannsen) Markus Brock

Am 28. Mai tritt die EU-Richtlinie zur Modernisierung des Verbraucherschutzrechtes in Kraft. In vielen Punkten folgt das Gesetz gängiger Rechtsprechung.

Ein Beispiel: Laut dem neuen Gesetz ist etwa die Behauptung unzulässig, eine Kundenbewertung stamme von einem „echten“ Kunden, wenn sie in Wirklichkeit von einem entsprechenden Anbieter „eingekauft“ wurde. Eine solche bezahlte Bewertung von Nutzern für eine Ware oder eine Dienstleistung gilt in Deutschland aber bereits jetzt als „Irreführung“, weil der Verbraucher dadurch ein verzerrtes Bild von der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung bekommt.

Bewertungen müssen bei Klarstellung nicht zwingend von Kunden stammen

