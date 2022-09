Europa App auf Rezept in Frankreich kurz vor dem Start

App auf Rezept in Frankreich kurz vor dem Start

Das Gesetz für die französische App auf Rezept tritt bald in Kraft. In anderen europäischen Ländern spielt die erstattungsfähige Gesundheitsapp in der nationalen Gesundheitsstrategie aber keine Rolle.

