Finanzierung Coronaprojekte laufen aus

Das Robert-Koch-Institut und die gemeinnützige Firma Data4Life beenden die in der Pandemie begonnene Partnerschaft.

Gemeinsam mit dem RKI startete Data4Life 2021 die sogenannte MEx-Plattform zur Analyse von (Corona-)Daten. (Foto: imago images/Westend61) Coronaprojekte

Köln Die Partnerschaft zwischen der Potsdamer Firma Data4Life und dem Robert-Koch-Institut (RKI) ging auf den Wunsch zweier Menschen zurück, etwas gegen das Coronavirus zu unternehmen. Zu Beginn der Pandemie schrieb SAP-Mitgründer Hasso Plattner an den damaligen RKI-Chef Lothar Wieler und fragte an, ob man bei der Auswertung von Gesundheitsdaten zusammenarbeiten wolle. So schilderte Data4Life-Geschäftsführer Christian Weiß Handelsblatt Inside vor eineinhalb Jahren die Hintergründe der Zusammenarbeit zwischen Data4Life und dem Robert-Koch-Institut. Jährlich investiere Plattner über seine Hasso-Plattner-Stiftung einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag in Data4Life, sagte Weiß damals.

