Gastbeitrag Datenanalytiker über den Fortschritt in der Medizin: „KI braucht dezentrale Datenspeicherung“

Künstliche Intelligenzen in der Medizin haben ein größeres Potenzial für Fortschritte, wenn sie Gesundheitsdaten dezentral sammeln. Das stärkt auch ihr Sicherheitsniveau, findet Björn Eskofier, Professor für maschinelles Lernen und Datenanalytik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Eskofier ist Professor für maschinelles Lernen und Datenanalytik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Foto: Kurt Fuchs) Björn Eskofier

„Daten sind sicherer, wenn sie an verschiedenen Orten abgelegt werden. Angreifer können so nicht auf alle Daten gleichzeitig zugreifen, sondern kompromittieren im schlimmsten Fall nur einen Teil von ihnen. Oft werden Angreifer, bevor sie tatsächlich die Sicherheitshürden in dezentralen Systemen überwunden haben, auch schon entdeckt.

