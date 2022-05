Gastbeitrag „Digitale Anwendungen müssen barrierefrei sein“

Die ehemalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) und der Digital-Health-Unternehmer Sven Jungmann sprechen sich für eine inklusive Gestaltung von digitalen Innovationen aus.

Die beiden Gesundheitsexperten fordern mehr Inklusion. Ulla Schmidt (SPD) und Sven Jungmann

„Wie erstrebenswert ist doch eine Gesellschaft, in der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen willkommen sind. Sie gehören wie alle anderen dazu. Schließlich ist es, wie Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker sagte, „normal, verschieden zu sein“. So sollte es gerade für digitale Anwendungen in der Medizin ein Ziel sein, Teilhabe und Inklusion zu fördern.

Global wird die Tech-Branche dazu angehalten, Produkte zu schaffen, die inklusiv und somit für alle Menschen nutzbar sind. Hierzulande scheint die Inklusion von Menschen in der Gesundheitsszene oft nicht beachtet oder als Thema ‚für später‘ angesehen zu werden.

