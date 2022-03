Gastbeitrag „Ein grüner Haken für Arztpraxen mit elektronischer Patientenakte“

Der Digitalexperte der Unabhängigen Patientenberatung fordert ein Verzeichnis für Arztpraxen, das anzeigt, wo Patienten ihre elektronischen Patientenakten befüllen lassen können.

Marcel Weigand ist Leiter des Bereichs „Digitale Transformation“ bei der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland. Foto: Unabhängige Patientenberatung Deutschland. Der Autor

„ Patienten sollten wissen, welcher Arzt Befunde und andere Dokumente in die elektronische Patientenakte (ePA) laden kann. Es fehlt aktuell an Transparenz. Aus Gesprächen in meinem Umfeld und durch eine kleine, eigene Umfrage in den Sozialen Medien weiß ich: Kaum jemandem ist es bisher gelungen, von einem Arzt Dokumente in die ePA eingestellt zu bekommen – auch mir selbst nicht.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen