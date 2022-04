Gastbeitrag Goodly Innovations: Gründerduo entwickelt Datenbrillen für die Pharmaindustrie

Das Münchener Start-up will mit Datenbrillen helfen, Fehler bei der Produktion zu vermeiden. Investoren stellen jetzt Kapital für die nächste Wachstumsphase bereit.

Datenbrillen sollen Fehler in der pharmazeutische Produktion verringern. (Foto: Imageo/Image Source) Zukunftsvision

Das Münchener Start-up Goodly Innovations rüstet Mitarbeiter in der pharmazeutischen Fertigung mit einem zusätzlichen Accessoire aus – einer Datenbrille. Die Beschäftigten erhalten über die Software des Start-ups konkrete Anweisungen und Hinweise direkt ins Sichtfeld projiziert. Welcher Wert muss in der Maschine eingestellt werden – und an welchem Bedienfeld genau? Wurden bestimmte Prüfschritte erledigt? Mit Fingerbewegungen können die Beschäftigten zudem die virtuelle Checkliste abarbeiten oder abgelesene Daten notieren. Das Ziel: Die Software soll helfen, dass Mitarbeiter dank digitaler Zusatzinformationen schneller vorankommen und weniger Fehler machen. „So können Unternehmen die manuellen Prozesse erheblich beschleunigen“, sagt Mitgründer Dirk Schrader.

