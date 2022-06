Gematik-Beschluss E-Rezept bleibt für Ärzte freiwillig

Ärzte in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe sollen das elektronische Rezept ab dem 1. September zunehmend verwenden. Apotheker sind dann bereits bundesweit zur Annahme verpflichtet.

Berlin Nur sehr wenige Ärzte in Deutschland versenden elektronische Rezepte (E-Rezepte). Die Gesellschafterversammlung der zuständigen Gematik hat nun weitere Schritte beschlossen, um die Einführung der digitalen Verordnung zu fördern.

Der Plan sieht vor, dass alle Apotheken in Deutschland ab dem 1. September fähig sein müssen, E-Rezepte einzulösen. Für Arztpraxen wird die laufende Testphase intensiviert. Niedergelassene Ärzte in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe sollen von ihren Kassenärztlichen Vereinigungen Unterstützung erhalten, um das E-Rezept verstärkt zu testen. Das haben die Gesellschafter der Gematik am Dienstag einstimmig beschlossen.

Gesundheitsministerium: Einführung des E-Rezepts beginnt

