Gematik-Gesellschafter Entscheidung für Konnektor-Tausch bleibt bestehen

Die Gematik muss aber bei der kommenden Gesellschafterversammlung nachweisen, warum Alternativen zu einem kostspieligen Konnektor-Tausch nicht möglich sind.

Die Konnektoren in Arztpraxen sollen weiterhin ausgetauscht werden. (Foto: dpa) Gematik

Berlin Die Konnektoren in deutschen Arztpraxen sollen weiterhin ausgetauscht werden. Die Gesellschafter der Gematik halten an dem Entschluss von Ende Februar fest. Nach einer Gesellschafterversammlung am Dienstag twitterte die Leiterin der Digitalisierungsabteilung im Bundesgesundheitsministerium (BMG), Susanne Ozegowski: „Es gibt keine neue Faktenlage gegenüber dem Beschluss vom Februar.“

