Gematik Plan zur Einführung des E-Rezepts sorgt für Diskussion

Ein Plan für die Einführung des elektronischen Rezepts ist im Umlauf. Die Kassenärztlichen Vereinigungen fühlen sich übergangen.

Apotheken könnten ab 1. September dazu verpflichtet werden, elektronische Rezepte anzunehmen. (Foto: obs) E-Rezepte einlösen

Berlin Die Einführung des elektronischen Rezepts (E-Rezept) wird hitzig diskutiert. Der Plan, der am vergangenen Montag in die Gesellschafterversammlung der Gematik eingebracht wurde, sähe vor, dass ab dem 1. September alle Ärztinnen in Schleswig-Holstein und Bayern zur Ausstellung von E-Rezepten verpflichtet werden. Die Pflicht für Ärzte in weiteren Bundesländern würde schrittweise in den folgenden Monaten stattfinden. Apotheken würden ebenso bereits ab dem 1. September zur Annahme von E-Rezepten verpflichtet werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen