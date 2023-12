Geplante Digitalgesetze Das sind die beschlossenen Änderungen

In den Digitalgesetzen wurden Änderungen beschlossen.

Düsseldorf In den vergangenen Wochen wurden die Entwürfe der Digitalgesetze des Bundesgesundheitsministeriums öffentlich diskutiert. Die Ampel hat sich nun auf Änderungen geeinigt, sie liegen Handelsblatt Inside vor. Einige Punkte, die wir für wichtig halten:

Versicherte können sich bei einer „Ombudsstelle“ - so heißt es in den Änderungsanträgen zum Digital-Gesetz (DigiG) - ihrer Krankenkasse über die elektronische Patientenakte (ePA) informieren und beraten lassen. Die Mitarbeiter beantworten Fragen zur Nutzung und Funktion, aber auch zum Widerspruchsrecht.

Wollen Versicherte von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und beispielsweise keine ePA erhalten, müssen die Stellen diesen Wunsch umsetzen. Neben der Beratung in der Stelle soll der Widerspruch wohl auch über eine Schnittstelle möglich sein. Konkret steht in den Änderungsanträgen, dass dies über eine Benutzeroberfläche ermöglicht werden soll.

Auch Apotheken können Anlaufstellen für Versicherte werden, die Einsicht in ihre ePA nehmen wollen. Ob Apotheken dieses Angebot machen wollen, scheint ihnen freigestellt zu sein. Entscheiden sie sich jedoch dafür, müssen sie dies zum Start der ePA für alle umsetzen. Die Einsichtnahme, Kopien bestimmter Daten und deren Löschung sollen in Apotheken im Rahmen der „assistierten Telemedizin“ ermöglicht werden.

Auch die Löschung von Daten wird konkretisiert: Diese sollen als Anwendungsfall und nicht einzeln gelöscht werden können. Im Klartext: Details der Medikation können nicht gelöscht werden, sondern nur die Medikation als Ganzes. Die Löschung wird in der ePA auch für Ärzte sichtbar vermerkt. Neben dem Medikationsprozess ist auch ein digitaler Organ- und Gewebespendeausweis für die ePA geplant.

Leistungserbringer wie Krankenhäuser sollen auf Wunsch ihrer Patienten auch ältere Befunde, Berichte, Arztbriefe und Krankenhausentlassungsbriefe in der ePA speichern.

Jugendliche ab 15 Jahren können ihre ePA selbst verwalten. Zwölf Monate nach dem Tod muss die E-Akte gelöscht werden. Bietet eine Krankenkasse eine entsprechende Schnittstelle an, können Versicherte über diese auch Daten von Smartwatches oder Fitnesstrackern in die ePA hochladen und dort speichern.

DigiG: Ohne Testphase schneller zur DiGA-Verordnung

Auch digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA), also Apps, die von Ärzten verordnet und nach Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel von den Krankenkassen erstattet werden, sollen perspektivisch an die ePA angebunden werden. Ursprünglich stand im Entwurf, dass Patienten eine DiGA zwei Wochen testen können. Wenn sie sich in dieser Zeit gegen die DiGA entscheiden, sollte kein Erstattungsanspruch zustande kommen. Diese Testzeitraum wurde nun gestrichen.

Neben klaren Regelungen zur Erfolgsmessung und erfolgsabhängigen Vergütung einer DiGA sollen Krankenkassen dazu verpflichtet werden, den Versicherten innerhalb von zwei Tagen den Freischaltcode für eine DiGA zuzusenden.

Mit dem Gesetz sollen auch Hochschulambulanzen, psychiatrische Institutsambulanzen und sozialpädiatrische Zentren Telemedizin anbieten und abrechnen können. Auch Pflegegutachten können per Videochat erstellt werden.

Eine Erleichterung gibt es auch beim E-Rezept, das künftig über die Apps der Krankenkassen eingelöst werden soll.

GDNG: Schadenersatz bei Datenmissbrauch

Alle gesetzlich geregelten Register sollen an das Forschungsdatenzentrum angebunden werden - nicht nur Krebsregister. So steht in den beschlossenen Änderungsanträgen zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG).

Krankenkassen dürfen Patienten Hinweise schicken, müssen dabei aber bestimmte Vorgaben beachten. Zum einen dürfen diese Hinweise nur schriftlich erfolgen und in der ePA hinterlegt werden, sodass sie beispielsweise auch von Ärzten eingesehen werden können. Die dafür notwendige Datenauswertung darf nicht durch Dritte, sondern nur durch die Krankenkassen erfolgen und muss einer Aufsichtsbehörde und dem Verwaltungsrat angezeigt werden.

Bei Datenmissbrauch können die Vorstände der Krankenkassen haftbar gemacht werden. Datenmissbrauch kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Das Bundesministerium für Gesundheit kann vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen Datenauswertungen für Analysen anfordern, zum Beispiel, um das Leistungsgeschehen zu untersuchen.

Mehr: Hersteller, Kassen und Ärzte streiten über Digitalgesetz