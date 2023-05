Gesundheitsapp Sicherheitslücke bei edupression entdeckt

Das österreichische Unternehmen SOFY gibt in einer Kundenmail einen Hack von Aktivisten bekannt, die wohl auf personenbezogene Daten und Gesundheitsdaten Zugriff hatten.

Ethische Hacker haben Zugriff auf personenbezogene Daten und Gesundheitsdaten bei der App edupression. (Foto: dpa) IT-Sicherheit

Düsseldorf In der Nacht erhielt Carolin Zimmer* eine E-Mail von der App edupression. Im Betreff stand „Sicherheitsinformationen an UserInnen“. In der Mitteilung wurde gemeldet, dass Aktivisten das Unternehmen aus Wien am 1. Mai auf eine Sicherheitslücke „bei Schnittstellen“ ihrer Gesundheitsapp hingewiesen haben. Behoben worden sei die Lücke „binnen weniger Stunden“, noch am selben Tag, stand außerdem in der Mail, die Handelsblatt Inside vorliegt.

