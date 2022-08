Gesundheitsbranche Vaya Health will Apotheken beim Aufbau von Schnell-Lieferdiensten helfen

Mit einer neuen Bestell-App sollen Verbraucher Medikamente nach Hause ordern können. Apotheker und Gründer Thomas Wickop will sich so unabhängig von großen Plattformen machen.

Wickop ist der Gründer von Vaya Health. (Foto: Unternehmen) Thomas Wickop

Düsseldorf Thomas Wickop ist Apotheker in sechster Generation. Seit er vor zwei Jahren die Einhorn Apotheke in Darmstadt übernommen hat, treibt ihn eine Frage um: „Wie kann ich sicherstellen, dass die Apotheke auch in 30 Jahren noch existiert?“ Die Grübelei hat den 32-Jährigen zum nebenberuflichen Gründer gemacht.

Mit dem Start-up Vaya Health will er Vor-Ort-Apotheken fit machen für eine Welt, in der Kunden Onlinebestellungen und schnelle Lieferungen einfordern. „Wenn wir als Apotheker nichts unternehmen, werden wir von digitalen Plattformen verdrängt“, sagt Wickop.

