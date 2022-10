Gründertum Ungewöhnliche Beteiligungen an Start-ups

Inzwischen gibt es für Gründer unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten. Experimentell wirken Modelle von Rox Health, einem Tochterunternehmen des Schweizer Pharmakonzerns Roche.

Rox Health ist ein Tochterunternehmen des Pharmakonzerns Roche und will frühphasige Start-ups in der digitalen Gesundheitswirtschaft unterstützen. (Foto: dpa) Dach-Organisation Roche

Düsseldorf An guten Ideen mangelt es in der Gründerszene selten, IT-Fachkenntnisse oder ein medizinischer Berufshintergrund sind in Digital-Health-Unternehmen oft vorhanden. Für ein Team herausfordernd ist es hingegen, den Kapitalbedarf abzudecken und ein langfristiges Finanzierungsmodell für die Firma zu entwickeln.

