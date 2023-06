Herzschwäche App „Pro Herz“ will Versorgungslücke schließen

Die App des Forchheimer Start-ups ProCarement ist die erste kardiologische Anwendung im DiGA-Verzeichnis. Die Zielgruppe ist größer als beim Telemonitoring-Programm Herzinsuffizienz.

Die App soll Menschen mit einer Herzschwäche dabei helfen, ihren Alltag zu meistern. (Foto: obs) App für Patienten mit Herzinsuffizienz

Köln Die erste digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) im kardiologischen Bereich will ein täglicher Begleiter für Patienten mit Herzinsuffizienz sein: Nutzer können Messwerte wie Blutdruck, Gewicht, Herzfrequenz und Sauerstoffversorgung per Hand eintragen oder über passende Bluetooth-Geräte erfassen. Erreichen die Vitalparameter einen kritischen Bereich, schlägt „Pro Herz“ Alarm und mahnt beispielsweise einen Arztbesuch an. Daneben gibt es ein Gesundheitscoaching.

