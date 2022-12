i.s.h. med Oracle/Cerner entwickelt neues KIS mit Cloud

Oracle/Cerner kündigt ein neues Krankenhausinformationssystem (KIS) an. Kunden sind skeptisch.

Das US-Unternehmen Oracle/Cerner ist einer der größten Anbieter für Krankenhausinformationssysteme in Deutschland. (Foto: IMAGO/Westend61) Krankenhausinformationssysteme

Köln Das US-Unternehmen Oracle/Cerner hat auf einer Kundenveranstaltung in Fulda bekannt gegeben, ein neues Krankenhausinformationssystem (KIS) in Deutschland auf den Markt zu bringen. Bislang bietet Oracle/Cerner verschiedene KIS an, unter anderem i.s.h. med, das von Unikliniken genutzt wird.

Oracle/Cerner gehört zu den größten Anbietern von Kliniksoftware in Deutschland. Weltweit nutzen eigenen Angaben zufolge 750 Krankenhäuser die Software i.s.h. med. Allerdings haben zuletzt Veränderungen rund um das Unternehmen für Unruhe gesorgt. Auch nach der Veranstaltung in Fulda bleiben deutsche Kunden beunruhigt.

