Interview Sylvia Thun: ePA darf kein Wettbewerbsvorteil für Krankenkassen werden

Die Charité-Wissenschaftlerin hat auf einer Veranstaltung die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zur elektronischen Patientenakte stark kritisiert. Handelsblatt Inside erklärt sie die Hintergründe.

Sylvia Thun ist Expertin für Informations- und Kommunikationstechnologien im Gesundheitswesen. Sylvia Thun

Düsseldorf „Unsolidarisch“ ist wohl kein Wort, mit dem der Sozialdemokrat und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Verbindung gebracht werden möchte. Sylvia Tun, Professorin an der Berliner Charité, nennt seine Pläne für die elektronische Patientenakte (ePA) dennoch so. Der Bundesgesundheitsminister selbst spricht von einer „ePA für alle“.

Thun engagiert sich im Interop Council, einem Gremium zur Vernetzung des Gesundheitswesens. Das Team soll dafür sorgen, dass alle ePAs kompatibel sind. Dass Krankenkassen die Akte auch als Wettbewerbsvorteil nutzen, könne sie derzeit nicht ausschließen, sagt sie im Interview.

