Israel Lynxight entwickelt Überwachungssoftware für Schwimmbäder

Bei der Rettung von Ertrinkenden zählt im Schwimmbad jede Sekunde. Das israelische Start-up Lynxight will Rettungsschwimmer mit Künstlicher Intelligenz unterstützen.

Die KI des Unternehmens erfasst die Bewegungen der Menschen im Schwimmbad. (Foto: Lynxight) Lynxight

Die Bilder gingen um die Welt: In der vergangenen Woche kollabierte die US-Synchronschwimmerin Anita Alvarez bei der Schwimm-WM in Budapest nach ihrer Solo-Kür im Schwimmbecken – und sank auf den 2,70 Meter tiefen Boden. Ihre Trainerin reagierte am schnellsten, sprang ins Wasser und zog die bewusstlose 25-Jährige an die Oberfläche. Alvarez atmete zunächst nicht, erholte sich aber innerhalb weniger Minuten. Der Vorfall zeigt: Selbst durchtrainierte Profischwimmer können in einem Schwimmbecken ertrinken, wenn ihnen nicht schnell genug geholfen wird.

