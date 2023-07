Katharina Jünger „Es geht in einer anderen Geschwindigkeit als erwartet“

Katharina Jünger hat als erste Unternehmerin in Deutschland Videosprechstunden ermöglicht. Auch wenn vieles langsamer geht als erwartet, ist sie in Sachen Telemedizin zuversichtlich.

Die Unternehmerin ist Pionierin der Videosprechstunde in Deutschland. Katharina Jünger

Frankfurt Katharina Jünger gehört zu den Pionierinnen in Deutschland. Die Juristin hat zusammen mit dem Mediziner Reinhard Meier und dem Softwareentwickler Patrick Palacin das Unternehmen Teleclinic gegründet, das 2016 als erster Anbieter in Deutschland Onlinearztbesuche ermöglichte. Vor drei Jahren hat sie Teleclinic an die Schweizer Doc Morris-Mutter Zur Rose verkauft. Vor einem Jahr ist sie ganz aus dem Unternehmen ausgestiegen. Dennoch glaubt die 32-Jährige weiter fest an die Zukunft von Telemedizin in Deutschland.

