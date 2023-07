KI in der Medizin Wie stark vertrauen Patienten KI bei Diagnose und Daten?

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Doch wie hoch ist die Akzeptanz der Patienten für selbstlernende Technologien in der Gesundheitsversorgung? Das Marktforschungsinstitut Appinio hat dazu 1000 Deutsche befragt.

Di Umfrage zeigt, wie viel Vertrauen Deutsche in KI haben. (Foto: IMAGO / ingimage) Künstliche Intelligenz (KI)

Düsseldorf Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Gesundheitsversorgung braucht Vertrauen und Akzeptanz bei Ärzten, aber auch bei Patienten. Das Marktforschungsinstitut Appinio hat dazu 1000 Deutsche befragt, je zur Hälfte Frauen und Männer. Sie waren im Durchschnitt 41 Jahre alt.

Die Mehrheit gibt an, zu wissen, was KI ist. 26,1 Prozent trauen sich zu, anderen die Technologie gut erklären zu können. 52,3 Prozent wissen grundsätzlich, was KI ist. Dagegen wissen 17,5 Prozent nur wenig und 4,1 Prozent gar nichts darüber.

