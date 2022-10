Der Dax-Konzern zieht sich auf Sicht aus dem IT-Sektor für Kliniken zurück. Kunden müssen sich künftig einen Zweitanbieter an Bord holen – oder gleich zur Konkurrenz wechseln.

Der Softwarekonzern will die Entwicklung seiner Krankenhaus-Management-Anwendung einstellen.

Foto: Imago/Arnulf Hettrich

SAP-Firmenzentrale in Walldorf

Düsseldorf, Köln Elektronische Patientenakten, Roboter für den OP, Videokonferenzsysteme für die Ferndiagnose – die Krankenhäuser in Deutschland investieren massiv in die Digitalisierung. In den nächsten Jahren wird ein IT-Projekt dazukommen, über das die Manager allerdings wenig erfreut sein dürften: SAP hat angekündigt, ein System für das Gesundheitswesen nicht mehr weiterzuentwickeln.

2031 wird der Softwarehersteller die Unterstützung für die Krankenhausmanagement-Software IS-H einstellen, kurz für „Industry Solutions Healthcare“. Mit der SAP-Anwendung können Klinikmitarbeiter ihre Warenwirtschaft organisieren und Abrechnungen schreiben. Kunden erhalten damit keine regulären Updates mehr, die beispielsweise Sicherheitslücken schließen oder gesetzliche Änderungen in den Prozessen abbilden.

