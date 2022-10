Konnektortausch Ampel-Koalition will Weichen für Alternative stellen

Die Ampel-Koalition plant eine Gesetzesänderung, um die Zahl der auszutauschenden Konnektoren zu begrenzen. Kritiker bezweifeln, dass dies gelingt.

Berlin Die Bundesregierung plant eine Gesetzesänderung, um die Finanzierung von Zertifikatsverlängerungen in Konnektoren zu vereinfachen. Dies erfuhr Handelsblatt Inside aus dem Umfeld des Bundesgesundheitsministeriums. Die Ampelfraktionen wollen dafür in der kommenden Woche eine Änderung am Entwurf des Krankenhauspflegeentlastungsgesetz (KPflEG) einbringen.

Das neue Gesetz, das sich aktuell in der Beratung befindet, soll eine Änderung an der Finanzierungsvereinbarung zulassen. Dadurch sollen die Kosten für eine Verlängerung der Zertifikate in Konnektoren mit einem Software-Update erstattet werden können. Bisher regelt die Finanzierungsvereinbarung zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und dem GKV-Spitzenverband lediglich die Kostenerstattung für einen kompletten Austausch der Konnektoren.

