Krankenhaus Cybercrime-Versicherungen stärker nachgefragt

Durch die verschärfte Sicherheitslage entscheiden sich immer mehr Krankenhäuser für eine Cybercrime-Versicherung. Der französische Versicherer Relyens will sein Angebot ausweiten.

Krankenhäuser müssen nach einem Hackerangriff nicht nur für die Wiederherstellung der Systeme zahlen. (Foto: imago images/Westend61) Cybersicherheit

Köln Der Klick eines unvorsichtigen Mitarbeiters reicht aus, um ein Krankenhaus mit Schadsoftware zu infizieren. Ein bekanntes Beispiel ist das Lukaskrankenhaus in Neuss, das 2016 Opfer eines Cyberangriffs mit Erpressungsversuch wurde. Ein Mitarbeiter hatte den infizierten Anhang einer E-Mail geöffnet. Dadurch wurde eine sogenannte Ransomware in die Krankenhaussoftware eingeschleust. Über einen Monat lang war die IT des Krankenhauses nicht funktionsfähig. Sie musste für rund eine Million Euro modernisiert werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen