Krankenhauszukunftsgesetz Insolvente Kliniken setzen Digitalprojekte fort

Insolvente Kliniken können nach einer Sanierung weiter betrieben werden. Digitalprojekte, die mit dem Geld aus dem Krankenhauszukunftsfonds finanziert werden, laufen dann weiter.

Viele Klinikträger arbeiten trotz finanzieller Engpässe intensiv an der Umsetzung digitaler Projekte. (Foto: dpa) Insolvente Kliniken

Köln Immer mehr Krankenhäuser geraten in Zahlungsschwierigkeiten. Jüngstes Beispiel: das niedersächsische Agaplesion-Krankenhaus in Holzminden. Es hat in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) kann derzeit kaum noch ein Krankenhaus seine Ausgaben aus den laufenden Einnahmen decken.

Grund sind Kostensteigerungen durch die anhaltende Inflation. Anders als ein Unternehmen kann eine Klinik ihre Behandlungspreise nicht anpassen. Stattdessen erhält sie für die Behandlung Pauschalen, die jährlich zwischen den Krankenhausgesellschaften und den Krankenkassen auf Landesebene ausgehandelt werden.

