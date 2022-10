Krankenkassen Drei Viertel aller AU-Bescheinigungen kommen digital

Mit der Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) stieg auch die Gesamtzahl der AU, die an die Kassen gesendet wird.

Die Krankenkassen erhalten immer mehr Krankmeldungen auf digitalem Weg – rund 75 bis 80 Prozent, ergab eine Umfrage von Handelsblatt Inside. (Foto: IMAGO/Eibner) Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Berlin Die digitale Krankmeldung setzt sich immer mehr durch. Das zeigt eine Umfrage von Handelsblatt Inside unter neun Krankenkassen mit insgesamt rund 60 Millionen Versicherten. Demnach liegt der Anteil der an die Krankenkassen übertragenen elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) unter allen AU inzwischen bei 75 bis 80 Prozent.

Patienten erhielten die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung – früher auch Gelber Schein genannt – bisher in Papierform und mussten diesen selbst an die Krankenkassen schicken. Seit dem 1. Juli besteht für Ärzte eine Pflicht, die Bescheinigung an die Krankenkassen über ihre Praxissoftware elektronisch zu senden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen