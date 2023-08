Krankenkassen Welche Apps haben mehr als 100.000 Downloads?

Die Verbreitung einer App lässt sich teilweise durch die Anzahl der Downloads bestimmen. Von 96 Krankenkassen haben fast alle Apps – davon wurde 21 mehr als 100.000 Mal heruntergeladen.

Die „TK-App“, die „Barmer-App“ und „Meine AOK“ wurden mehr als eine Million Mal heruntergeladen. (Foto: dpa) Krankenkassen-Apps

Düsseldorf Bis 2025 sollen hierzulande 80 Prozent aller gesetzlich Versicherten eine elektronische Patientenakte (ePA) besitzen. So sieht es die Digitalstrategie des Bundesgesundheitsministeriums vor. Relevant für dieses Vorhaben könnten einige Apps der Krankenkassen werden. Doch die verschiedenen Kassen wählen unterschiedliche Strategien: Während Betriebskrankenkassen Serviceleistungen und die ePA auf zwei Apps verteilen, bieten große Ersatzkassen beides oft in einer Anwendung gebündelt an.

