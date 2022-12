Krankmeldung Arbeitgeber müssen AU-Schein bald digital abrufen

Die Krankenkassen sind skeptisch – wird das Arbeitgeberverfahren mit dem Jahreswechsel funktionieren?

Arbeitgeber müssen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zukünftig digital abrufen. (Foto: IMAGO/blickwinkel) Schluss mit dem Gelben Schein

Berlin Die Krankenkassen sind skeptisch: Ab dem 1. Januar startet das sogenannte Arbeitgeberverfahren der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU). Die Arbeitgeber müssen dann die ärztliche Bescheinigung über eine Erkrankung ihrer Angestellten, früher Gelber Schein genannt, digital bei den Krankenkassen abrufen.

„Dass in diesem Verfahren alle Arbeitgeberanfragen von den Krankenkassen korrekt beantwortet werden können, setzt voraus, dass in 100 Prozent der Fälle eine elektronische Übermittlung der AU von den Ärzten an die Krankenkassen erfolgt“, sagte Ramona Edtmaier, Referentin für Leistungs- und Beitragsrecht vom Dachverband der betrieblichen Krankenversicherungen (BKK Dachverband) zu Handelsblatt Inside.

