Künstliche Intelligenz Brustkrebs wird mithilfe von KI immer besser erkannt

Forscher testen Künstliche Intelligenzen, die Ärzte auf der Suche nach den bösartigen Tumoren bei Brustkrebs helfen sollen – in Tests schneiden die Systeme immer besser ab.

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. (Foto: Selinka/Schmitz Health Communica/Freepik/obs) Brustkrebs

Düsseldorf „Mammakarzinom“ nennen Ärzte den Brustkrebs. 69.000-mal im Jahr sprechen sie dieses Wort aus, wenn sie ihren Patientinnen und Patienten zum ersten Mal mitteilen, dass sie an Brustkrebs erkrankt sind. Würde jeder Platz in einem Fußballstadion für eine Brustkrebsdiagnose stehen, könnte diese große Gruppe von Menschen in gerade einmal vier Arenen in Deutschland Platz nehmen. Die Tendenz ist steigend. Das zeigt die Entwicklung der letzten Jahre.

