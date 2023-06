Künstliche Intelligenz KI-Turbo für Entwicklung von Arzneimitteln

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz steht in der Biotech-Branche noch am Anfang. Doch der Erfolg von KI wird ein entscheidender Motor für die Entwicklung von börsennotierten Biotech-Firmen sein,

Große Effekte von generativer KI werden im Bereich der Grundlagenforschung erwartet. Riesige Datensätze von Patientendaten können dank KI nach neuen Wirkmechanismen durchsucht werden. (Foto: IMAGO / Shotshop) KI in der Biotechnologie

Köln ChatGPT ist derzeit für die Börse und Investoren ein großes Thema, und zwar nicht nur, weil Chiphersteller wie Nvidia Rekordbewertungen an der Börse erzielen. Auch in der Pharma- und Biotechbranche beschäftigen sich Banken, Fondsgesellschaften und Analysten verstärkt mit den Chancen von generativer KI und großen Sprachmodellen für die Arzneimittelentwicklung.

Denn der Erfolg in der Entwicklung beeinflusst die Bewertungen börsennotierte Biotechunternehmen entscheidend. Auch wenn der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in diesem Bereich noch ganz am Anfang steht, gehen viele Experten von einem substanziellen Einfluss auf die Branche aus.

