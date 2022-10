Medical App ADAC möchte Gesundheitsplattform aufbauen

Seit 2021 bietet der ADAC Videosprechstunden als bezahlpflichtiges Angebot an, betrieben wird der Dienst vom Schweizer Start-up Medgate.

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club ist mit 21 Millionen Versicherten der größte Verkehrsklub in Europa. (Foto: imago stock&people) ADAC

Düsseldorf Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) zählt weniger Autopannen: Aktuellen Zahlen zufolge waren es 2021 zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Das Sparen von Energie und die Verkehrswende könnten diesen Rückgang noch verstärken, es könnte ein Mitgliederschwund drohen. Wie also kann der ADAC seine Mitglieder besser an sich binden? Neben neuen Angeboten wie einem Pannendienst für Fahrradunfälle will der Konzern auch sein medizinisches Produktportfolio ausbauen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen