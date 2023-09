Medizin-Robotik Avateramedical ist insolvent

Avateramedical galt als deutsche Hoffnung im Bereich der robotergestützten Chirurgie. Jetzt hat das Unternehmen Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet.

Im OP-Saal werden immer häufiger robotische Assistenzsysteme eingesetzt.

Köln Die Arbeit mit Operationsrobotern gehört für Chirurgen längst zum Alltag. Insbesondere in der Urologie und Gynäkologie sind die Systeme in vielen deutschen Krankenhäusern im Einsatz. Der Markt für Medizinroboter wird derzeit aber vor allem von einem US-amerikanischen Unternehmen beherrscht. Intuitive Surgical hat weltweit 7500 Systeme seines Da-Vinci-Roboters installiert, die in der Anschaffung rund zwei Millionen Euro kosten.

