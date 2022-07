Medizintechnik Fujifilm will in digitale Diagnostik investieren

Nachdem das Geschäftsfeld Fotofilm weggebrochen ist, investiert Fujifilm kräftig in seine Gesundheitssparte. Neben Biotech ist auch die Medizintechnik ein zentrales Wachstumsfeld.

Düsseldorf Einst war der Fotofilm das größte Geschäftsfeld des japanischen Mischkonzerns Fujifilm, seit vergangenem Jahr ist dies erstmals der Gesundheitsbereich. Das Healthcare-Geschäft wird in den nächsten Jahren weiter stark ausgebaut werden, kündigte Präsident und CEO Teiichi Goto im Gespräch mit Handelsblatt Inside an. „2030 soll der Gesundheitsbereich für rund die Hälfte des Umsatzes von Fujifilm sorgen“, so Goto.

Damit positioniert sich Fujifilm in einem Markt, in dem namhafte deutsche und europäische Unternehmen bereits aktiv sind. Im Bereich der digitalen bildgebenden Diagnostik sind das zum Beispiel Siemens Healthineers und Philips aus den Niederlanden.

