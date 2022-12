Medizintechnik Siemens Healthineers startet nächste digitale Phase

In immer mehr Bereichen des Unternehmens spielen KI-basierte Lösungen eine Rolle. Neue Softwarelösungen verbinden Kliniken in einem Netzwerk.

Die Geschäftsführung des Unternehmens sieht die Skalierung der Medizin als Trend der kommenden Jahre. (Foto: Reuters) Siemens Healthineers

Düsseldorf In der Gesundheitswirtschaft wird der Grad der Industrialisierung in Zukunft weiter zunehmen. Davon ist Bernd Montag, Geschäftsführer von Siemens Healthineers überzeugt. „Die Skalierung der Medizin ist ein wichtiger Trend der kommenden Jahre“, sagte der Manager im Gespräch mit Handelsblatt Inside. Ein Facharzt werde in Zukunft auf viel mehr Informationen zugreifen als heute – weit über das eigene Wissen und die Erfahrungen hinaus. Daten und Künstliche Intelligenz (KI) können dabei eine zentrale Rolle spielen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen