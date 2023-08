Messenger Möchten Patienten mit Ihrem Arzt chatten?

Patienten könnten in Zukunft häufiger mit Ärzten chatten. Einige Unternehmen haben bereits angekündigt, entsprechende Lösungen zu entwickeln. Eine Umfrage zeigt: Die Mehrheit steht dem offen gegenüber.

Viele Menschen wünschen sich eine Chatfunktion mit ihrem Arzt . (Foto: IMAGO / Westend61) Digitalisierung im Gesundheitswesen

Düsseldorf Noch in diesem Jahr soll die Telematikinfrastruktur – das Datennetz des Gesundheitswesens – um einen Messengerdienst namens TIM erweitert werden. In einer ersten Ausbaustufe können Ärzte damit untereinander chatten. In einer späteren Ausbaustufe sollen auch Patienten einbezogen werden. Neben dem Chat mit einem Arzt sind auch zusätzliche Funktionen für TIM denkbar, wie etwa das Ausfüllen eines Anamnesebogens vor einem Termin oder eine automatische Rückmeldung an den Hausarzt, wenn ein Patient ins Krankenhaus kommt.

