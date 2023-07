Messenger Siilo Warum Ärzte in Celle jetzt chatten

Das Interesse an einem digitalen Austausch ist unter Medizinern gestiegen, doch im ambulanten Bereich kommt es häufig auf zufällige Kontakte an. Ein Arzt aus Celle etabliert ein regionales Netzwerk – mit hohem Aufwand.

Bei dem Angebot ging es in erster Linie um den direkten Austausch zwischen Patient und Facharzt. Aber auch die Teilnehmer tauschten sich auf dem Nachrichtendienst untereinander aus. (Foto: Imago/Westend61) Messagingdienst

Köln Der Impuls kam in Myanmar. Und erleichtert jetzt den Austausch zwischen Ärzten in Niedersachsen: Vor einigen Jahren arbeitete HNO-Arzt Joachim Draws ehrenamtlich auf einem Ambulanzschiff in Südostasien – und suchte nach Möglichkeiten, den Kollegen vor Ort nach seiner Rückkehr helfen zu können. Die Wahl fiel 2018 auf den Messengerdienst Siilo, der sich als einer der frühesten Tech-Firmen auf die Gesundheitsbranche fokussiert hatte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen