Mobile Healthcare Solutions 1,3 Millionen Euro für die Urinanalyse per App

Zwei Schulfreunde und ein Programmierer haben eine App entwickelt, mit der Nutzer ihren Urin analysieren. Laborärzte halten den Geschäftsansatz für unseriös.

Raphael Wichmann, Tobias Schütz und Lennart Hahn (von links). (Foto: Unternehmen) Die drei Gründer des Start-ups Mobile Healthcare Solutions

Köln Lennart Hahn und Tobias Schütz saßen schon in der ersten Klasse in der Brad Bramstedter Grundschule nebeneinander. Sie sind befreundet geblieben und haben im Jahr 2020 das Start-up Mobile Healthcare Solutions in Hamburg gegründet. Mit ihrer App können Nutzer einen Urin-Teststreifen fotografieren, um ihre Gesundheitswerte zu erhalten.

Nun schließen sie ihre Pre-Seed-Finanzierungsrunde ab und sammeln 1,3 Millionen Euro ein. Angeführt wird die Finanzierungsrunde vom Frankfurter Fonds TA Ventures. Doch da wo Investoren Potenziale sehen, sind Mediziner skeptisch. Laborärzte halten die Anwendung für unseriös und überteuert.

