Noscendo Mit Software gegen die Gefahr einer Blutvergiftung

Mit einer umfangreichen Datenbank will das Start-up Laboren helfen, gefährliche Erreger im Blut schneller zu erkennen. Investoren glauben an die Idee.

Der Noscendo Gründer. (Foto: Unternehmen) Philip Stevens

Bis zu 75.000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr an einer Blutvergiftung. Damit ist diese Krankheit, die Ärzte als Sepsis bezeichnen, die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Ein Start-up mit Standorten in Duisburg und Reutlingen arbeitet an einer Kombination aus Testverfahren und softwaregestützter Analyse, um mögliche Erreger im Blut schneller und eindeutiger zu identifizieren. „Medizinisch weiß man heute häufig nicht genau, welcher Erreger den Patienten tatsächlich krank macht“, sagt Philip Stevens, Mitgründer und CEO von Noscendo.

