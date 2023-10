Notfallmedizin Apps alarmieren Ersthelfer

Eine Regierungskommission fordert flächendecke Ersthelfer-Apps. Bislang gibt es noch viele weiße Flecken – und verbindliche Standards fehlen.

Von den Reformdiskussionen erhoffen sich auch Start-ups einen Schub, die das Erste-Hilfe-Wissen auffrischen wollen. (Foto: IMAGO/imagebroker) Rettungsdienst

Köln Sie sind oft schneller als der Rettungswagen: Fast 11.000 ehrenamtliche Ersthelfer waren im vergangenen Jahr bei der Berliner Feuerwehr registriert. Deutet ein Anruf in der Zentrale des Rettungsdienstes darauf hin, dass jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hat, ertönt auf den Smartphones der Freiwilligen ein Alarm, wenn sie in der Nähe sind. Per App werden sie zum Einsatzort geleitet. Ein Erfolgsmodell: 3500-mal waren die Ersthelfer im Einsatz, in 620 Fällen haben sie Wiederbelebungsversuche unternommen.

