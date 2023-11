Notfallversorgung So kann KI den Stress beim Notruf mindern

Momentan sind nur wenige Leitstellen in Deutschland technisch miteinander verbunden. Das Projekt SPELL arbeitet mit KI, um Hilfestellung im Arbeitsalltag von Disponenten zu entwickeln.

SPELL entwickelt eine KI-basierte Plattform für die Zusammenarbeit von Leitstellen. (Foto: dpa) Rettungsdienst

München In einer Leitstelle werden Notrufe entgegengenommen, Informationen verwertet und weitere Schritte koordiniert, etwa die Alarmierung des nächsten Rettungsdienstes. In Deutschland gibt es aktuell über 200 Leitstellen, doch eine Vernetzung der technischen Systeme in Leitstellen findet teilweise nicht einmal innerhalb eines Bundeslandes statt. Neue Softwares, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basieren und eine Vernetzung sowie Stressreduktion erreichen sollen, werden vermehrt entwickelt.

„Wir wissen bisher recht wenig über die Menschen, die in unserer Notfallversorgung arbeiten“, erklärte Christian Elsenbast vom Forschungsprogramm „Digital Healthcare“ des Fraunhofer Instituts für Experimentelles Software Engineering (IESE) gegenüber Handelsblatt Inside.

