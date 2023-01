Noventi Apotheken-Dienstleister Noventi entlässt 460 Mitarbeiter

Düsseldorf Noventi entlässt 460 seiner 2300 Mitarbeiter. In einem Town Hall Meeting hat der Apotheken-Dienstleister diese Nachricht eigenen Angaben zufolge intern in „acht Leitlinien“ erklärt. In einem Gespräch mit Handelsblatt Inside Digital Health berichtet der Vorstand vorab, wie die Umstrukturierung konkret aussieht.

Seit September kriselt es bei der Noventi Health SE, eine zu 100 Prozent apothekeneigene Unternehmensgruppe. Preissteigerungen wurden seither angekündigt und die Abberufung von Geschäftsführer Hermann Sommer und Finanzvorstand Victor Castro wurde überraschend bekannt gegeben. Die Doppelspitze besteht nun aus Mark Böhm, der bei Noventi zuvor für Markt und IT-Themen zuständig war, und Frank Steimel, der für die Finanzen des Unternehmens verantwortlich ist.

Das Unternehmen bietet Soft- und Hardware, Finanzdienstleistungen und Plattformen für Ärzte, Apotheker und weiteres medizinisches Personal an. „Wir wollen in diesem Jahr stärker fokussieren: auf das Kerngeschäft, darauf, Silos aufzubrechen, auf neue Organisationsstrukturen und kritischer auf Beteiligungen blicken“, sagt Vorstandsmitglied Böhm. Ein entscheidender Schritt bei seinem Plan: die Entlassung eines Viertels der Belegschaft. 2300 Mitarbeiter waren bislang bei Noventi beschäftigt, 460 müssen gehen. Zwölf davon stammen aus der obersten Führungsetage, die dadurch halbiert wird.

„Die Entlassungen wurden gemeinsam mit dem Betriebsrat vereinbart und sind sozialverträglich“, behauptet Vorstandsmitglied Steimel. Seine Aussage begründet er mit dem Angebot für Mitarbeiter, in eine Tarifgesellschaft überzugehen. Abhängig von der Betriebszugehörigkeit erhalten sie so noch zwischen sechs und 12 Monate 80 Prozent ihres Nettolohns, ohne zu arbeiten, bekommen eine Abfindung und können freiwillig an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen.

Produktlinien werden eingestellt

Betroffen sei laut Böhm vor allem der Sales-Bereich mit vielen parallellaufenden Service- und Vertriebseinheiten mit jeweils eigenen Projekten und Zielsetzungen. „Synergien wurden hier bislang kaum genutzt, was zu Silos und Mehrkosten geführt hat“, sagt Böhm. Wie in den Bereichen Marketing und Kommunikation, IT und Produktmanagement werden daher auch im Sales die Sparten HeiMi, HiMi und Pflege, Apotheke und das Kundenmanagement Finance zusammengelegt. Petra Terhardt wird den neuen Bereich mit 150 Mitarbeitern führen. Aktuell leitet sie den Bereich Sales Apotheke.

Der Kundenservice wurde bislang ebenfalls auf die verschiedenen Sparten aufgegliedert, auch diese Trennung soll künftig aufgehoben werden. Silvio Kusche, Marketingchef, wird den zusammengelegten Kundenservice leiten.

Eine weitere Sparmaßnahme von Noventi: Drei von fünf Produktlinien von Warenwirtschaftssystemen sollen veräußert werden. „Wir wollen uns nur noch auf die Warenwirtschaftssysteme Prokas und AwintaOne konzentrieren“, sagt Böhm. Die übrigen drei Linien würden vorerst noch in Betrieb gehalten, aber nicht weiter ausgebaut, ergänzt er.

Zukunft des E-Rezeptes ungewiss

Auch Beteiligungen schaue man sich in diesem Jahr kritischer an. „Klar für uns ist, dass wir uns aus dem Marktsegment Pflege vollständig verabschieden wollen“, sagt Böhm. Finanzchef Steimel ergänzt: „Den Verkauf von Noventi Care wollen wir in diesem Jahr abschließen.“ Das Tochterunternehmen ist eines von 27 und entwickelt Software für Pflegekräfte. An den Investitionen in die Gesundheitsplattform gesund.de hält Noventi hingegen fest: „Das ist für uns ein wichtiges Zukunftsfeld, denn Apotheken bekommen einen weiteren Verkaufskanal“, sagt Steimel.

Nach eigenen Angaben rechnet Noventi 30 Prozent aller in Deutschland ausgestellten elektronischen Rezepte ab. Bislang wird das E-Rezept allerdings nur teilweise in einer Testregion umgesetzt. „Ich rechne mit keiner schnellen, flächendeckenden Einführung des E-Rezeptes, auf eine langfristige hybride Lösung ist Noventi also vorbereitet“, sagt Böhm.

Das Kerngeschäft von Noventi ist allerdings die Rezeptabrechnung, das heißt, Noventi geht bei einem Arzneimittelkauf für Apotheken in Vorkasse. Hier garantiert Finanzchef Steimel, dass alle Rechnungen bezahlt werden. Auch die Laufzeit des Konsortialkredits von über einer Milliarde Euro konnte auf drei Jahre verlängert werden. Die Genossenschaftsbank Deutsche Apotheker- und Ärztebank mit Hauptsitz in Düsseldorf führt das Konsortium an. „Außerdem haben wir unser Kapital gestärkt: Der Eigentümer – also die Apotheker-Vertretung – hat eine Einzahlung von 20 Millionen Euro vorgenommen“, berichtet Steimel.

