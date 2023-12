nyra health Start-up entwickelt App für Menschen mit neurologischen Erkrankungen

München Mit dem eigenen Bruder ein Unternehmen zu gründen, das könne der Jurist Moritz Schöllauf durchaus empfehlen. Besagter Bruder brachte letztlich die Gründungsidee mit, sagte Schöllauf gegenüber Handelsblatt Inside. Aus dem Berufsalltag in einer Klinik bemerkte der Neurologe Philipp Schöllauf, dass Schlaganfallpatienten ihre Übungen nur gemeinsam mit ihren Therapeutinnen gut machen. Außerhalb der Therapiesitzungen hätte es häufig an der Umsetzung der Hausaufgaben gehapert.

Gemeinsam mit ihrem Freund Mario Zusag haben die Schöllaufs 2020 das Wiener Gesundheits-Start-up nyra health gegründet. Sie entwickelten eine App namens myReha für Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall, Post-Covid oder Parkinson. Wie der Name bereits verrät, steht die Behandlung in einer Rehaklinik im Zentrum. Die therapiebegleitenden Übungen können aber auch vor und nach einem Reha-Aufenthalt unterstützen, so Moritz Schöllauf.

Insgesamt werde die App aktuell in 55 Kliniken in Deutschland und Österreich eingesetzt. Um diese Zahl weiter zu erhöhen, setzt das Start-up auf Partnerschaften mit Klinikketten. So wurde beispielsweise Ende September der Rahmenvertrag zur Kooperation mit deutschen VAMED-Kliniken unterzeichnet. Der österreichische Anbieter für Gesundheitseinrichtungen testete die App in einer Evaluationsphase in sechs Reha-Kliniken. In der Regelversorgung wird die App bislang in einer VAMED-Klinik eingesetzt.

Start-up: Von myReha zu nyra health

In diesem Jahr stand viel an für das Start-up. Die Seed-Finanzierungsrunde wurde mit 4,5 Millionen Euro abgeschlossen, zudem erfolgte ein Rebranding. Seit Sommer dieses Jahres nennen sich die Österreicher offiziell nyra health. „Das klingt mehr nach ‚Neurologie‘ und hat daher gut gepasst“, erklärte Schöllauf. Kernprodukt des Start-ups bleibt weiterhin die myReha-App.

Die Übungen trainieren unter anderem Sprache und kognitive Fähigkeiten. Und das Start-up wäre dieser Tage kein Start-up, wenn nicht auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) eine Rolle spielen würde. Für die Entwicklung des individuellen Therapieplans setzen die Schöllaufs auf ihren Mitgründer Mario Zusag. Der Chief Technology Officer mit Ausbildung im maschinellen Lernen hat die KI mit Biomarkern trainiert, sodass sie nicht nur einen ersten Wochenplan entwickelt, sondern sich regelmäßig dem Krankheitsverlauf anpasst.

Kein Tablet, keine Therapiebegleitung

Die myReha-App kann derzeit nur über ein Tablet bedient werden. „Heutzutage können sich Patientinnen und Patienten oft ein Tablet von der Familie oder Freunden ausleihen, wenn sie selbst keines haben“, sagte Schöllauf. Auch Kliniken würden zumindest während des Reha-Aufenthalts Tablets als Leihgabe zur Verfügung stellen.

„Derzeit stehen nicht in allen VAMED-Kliniken Tablets zur Verfügung. Im Zuge der Kooperation mit myReha werden aber sicherlich Beschaffungsmaßnahmen erfolgen“, erklärte Therapieleiter Michael Klein gegenüber Handelsblatt Inside. In seiner Hattinger VAMED-Klinik würden die Geräte aber bereits eingesetzt.

myReha werde im Zuge der Kooperation vor allem in Einzel- und Kleingruppentherapien in der Logopädie und der Psychologie unterstützend eingesetzt, so der Therapeut. Ansonsten sei die App vor allem als Hausaufgabe abseits der Therapiesitzungen gedacht.

Ob die Übungen über die alternativlosen Tablets sinnvoll sind, komme am Ende des Tages darauf an, was die Apps können, sagte der Neurologe Klaus Gehring. Der Vorsitzende des Berufsverbands Deutscher Neurologen erklärte im Gespräch mit Handelsblatt Inside, dass man Sprachtraining und kognitives Training auch gut am Handy durchführen könnte. Die Apps elevida für Menschen mit Multipler Sklerose oder NeuroNation seien hierfür weitere Beispiele.

Zeichenübungen, wie sie in der myReha-App ebenfalls angeboten werden, wären ein Argument sowohl für das Tablet als auch für das Handy. „Dieser Vorteil schwindet, wenn die Patientinnen und Patienten die Rehaklinik verlassen. Es ist hilfreich, wenn man so ein Programm auf mehreren Medien bespielen kann“, so Gehring.

Den Einsatz von KI, die den Behandlungsprozess in der App dokumentiert, bewertet er grundsätzlich als hilfreich, denn „Patienten werden die Kliniken ja nicht geheilt verlassen. Wenn Ärztinnen und Ärzte in der Nachbehandlung so einen Überblick erhalten, ermöglicht das einen fließenden Übergang.“

Wiener Start-up mit Deutschland-Fokus

nyra health wurde zwar in Wien gegründet und behält dort auch weiterhin seinen Sitz. Dennoch fokussiere sich das Gründerteam auf den deutschen Markt, betonte Moritz Schöllauf. Für das kommende Jahr plant VAMED den Einsatz der App in weiteren Kliniken. Auf der anderen Seite ist nyra health gerade dabei, Selektivverträge mit Krankenkassen abzuschließen. Näheres könne man aber erst im kommenden Jahr verkünden.

Mehr: Telematik-Infrastruktur – Bislang sind kaum Rehakliniken an die TI angebunden