Offener Brief Unternehmer fordern unbegrenzte Videosprechstunde

Ärzte können nur noch 30 Prozent aller Sprechstunden im Monat per Videochat abrechnen. Telemedizinanbieter fordern eine Verlängerung des Angebots für alle Ärzte und Versicherte.

Die 30-Prozent-Regel gilt für Kassenpatienten. (Foto: imago images/Westend61) Telemedizin

Düsseldorf Die Corona-Pandemie hält an. Immer mehr Menschen infizieren sich mit der Omikron-Variante des Virus. Trotzdem fallen die ersten Corona-Maßnahmen weg. Dazu zählen auch Sonderregelungen für Telemedizin. Um Ärztinnen und das Pflegepersonal vor einer Infektion zu schützen, waren Videosprechstunden dank einer Corona-Sonderregelung unbegrenzt über die Krankenkassen abrechenbar.

Ab diesem Monat können Ärzte und Psychotherapeuten pro Quartal nur noch 30 Prozent ihrer Patienten per Videosprechstunde behandeln und abrechnen. Anbieter sind verärgert. In einem offenen Brief fordern sie eine Eilentscheidung des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zur sofortigen Verlängerung der Corona-Sonderregelungen. Privat Versicherte haben weiterhin einen permanenten Zugang zu telemedizinischer Psychotherapie.

