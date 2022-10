Openup 15 Millionen Euro für Videoberatung für Wohlbefinden

Zu den OpenUp-Kunden zählen hauptsächlich Unternehmen, die ihren Mitarbeitern zur Prävention mentale Trainings anbieten. Mit dem Investment möchte das Unternehmen expandieren.

Das niederländische Start-up OpenUp hat 15 Millionen Euro eingesammelt, unter den Investoren sind Rubio Impact Ventures und der Innovations Fund des Versicherers Achmea. (Foto: Unternehmen) Das OpenUp-Team

Düsseldorf Das junge Unternehmen OpenUp wurde 2019 gegründet und bietet Beratungen und Trainings für das Wohlbefinden an. Seine Hauptkunden sind Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Präventionsangebote machen möchten. In einer Serie-A-Finanzierungsrunde hat das Start-up 15 Millionen Euro eingesammelt, mit dem frischen Geld wollen die Niederländer weiter in Europa expandieren.

Unter den Investoren sind Rubio Impact Ventures und der Innovations Fund des Versicherers Achmea aus den Niederlanden. Bereits aktiv ist OpenUp neben seinem Heimatmarkt in Deutschland und Österreich. Starten möchte das Start-up nun auch in Frankreich, Spanien und Großbritannien. 125 Mitarbeiter arbeiten für OpenUp.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen