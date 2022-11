Patienten-Check-in Kabine für die digitale Patientenaufnahme

Das Modell wurde von einem interdisziplinären Konsortium aus Medizinern, Ingenieuren und Softwareentwicklern entworfen und bei einer Studie an der Universitätsmedizin Mannheim getestet.

Patienten nehmen bei TEDIAS auf einem Stuhl Platz und der Avatar eines Arztes fragt über einen Bildschirm Informationen ab. (Foto: IMAGO/YAY Images) Patientin im Krankenhaus

Düsseldorf „Schönen guten Tag, ich bin Vadian, der digitale Assistent, der mit Ihnen den Routineteil der Anamnese durchführen möchte.“ So sprach der Avatar eines Arztes über einen großen Bildschirm einen Mitarbeiter des Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) an. Der Mitarbeiter präsentierte das System TEDIAS auf der europäischen Medizintechnikmesse am 16.November in Düsseldorf. Dafür nahm er auf einem grünen Sessel Platz, in dem eine Waage, Sensoren, Blutdruck- und Handkraftmessgerät integriert sind.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen